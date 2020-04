Barça - Suarez : « En Uruguay, c'est difficile »

Face aux mesures drastiques visant à lutter contre la pandémie de Covid-19, chacun réagit à sa manière. Et les footballeurs n'échappent pas à la règle. Dans les rangs du Paris Saint-Germain, par exemple, Neymar, Thiago Silva, Edinson Cavani, Keylor Navas ou encore Mauro Icardi ont décidé de quitter la France pour vivre le confinement, au contraire de Marquinhos et Angel Di Maria. Luis Suarez, originaire de Salto comme Cavani, a de son côté décidé de rester en Espagne.

Luis Suarez est resté en Espagne

« Je n'ai jamais pensé quitter l'Espagne pour rester en quarantaine, a expliqué le numéro 9 dans des propos accordés à Sport 890. On nous a toujours conseillé de rester à la maison. Pour rester enfermé, je le fais ici. Je sais qu'en Uruguay, c'est difficile car beaucoup de personnes vivent au jour le jour. C'est très compliqué, mais si nous ne nous unissons pas tous ensemble, si nous n'allons pas dans la même direction, il sera difficile de sortir de cette situation. »