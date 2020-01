Le Real vient de se défaire du FC Séville en Liga et prend trois points d'avance sur le Baça qui défie Grenade ce dimanche, avec un nouveau staff et surtout, un nouvel entraîneur. Quique Setién s'est justement exprimé pour son premier point presse devant les médias en championnat. Le nouveau boss des Blaugrana a naturellement insisté sur la manière, lui qui a été appointé pour faire oublier le pragmatisme d'Ernesto Valverde.

Le discours de la méthode

« Je préfère toujours gagner », a déclaré Setién lorsqu'on lui a demandé s'il préférait gagner en jouant mal ou perdre en jouant bien. « Je veux gagner. Si je gagne en jouant mal, je ne rentrerais pas heureux à la maison. Nous savons tous que si nous jouons bien, nous avons de meilleures chances de gagner, et j'essaie toujours de bien faire jouer mon équipe », a-t-il indiqué en conférence de presse. Son arrivée s'est produite dans des circonstances quelque peu inhabituelles, avec Barcelone en tête de la Liga lorsqu'il a pris les rênes. « Les attentes ici sont claires », a estimé Setién, conscient du contexte particulier qui entoure son embauche. « La réalité est que vous devez vous battre aussi dur que possible, c'est l'ADN du club. Mais il n'est pas habituel d'arriver à la tête du leader du championnat. »

La communication au cœur du projet

Grand admirateur de Leo Messi, Setién confie s'être entretenu avec La Pulga, comme avec le reste du groupe professionnel : « C'est vrai que j'ai parlé avec Leo, comme je l'ai fait avec presque tous les joueurs. Je lui ai parlé de la même manière que je l'ai fait avec [Gerard] Piqué ou Neto. J'ai eu des conversations avec presque tout le monde. J'aime échanger des opinions avec les joueurs et voir ce qu'ils pensent. J'aime discuter de ce que je propose. Aujourd'hui, j'ai dit quelque chose à Arturo [Vidal], qui s'est bien appliqué à l'entraînement. C'est ainsi que je travaille. »