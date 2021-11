Sergi Barjuan, le coach intérimaire du FC Barcelone, a vu son équipe produire un indigent match nul à Vigo, face au Celta, après avoir mené 3-0, ce samedi. Il s'est expliqué du scénario de la partie en conférence de presse. "Quand vous devez faire trois changements pour cause de blessure, vous perturbez tout le schéma tactique", a déclaré Sergi après le match dans des propos rapportés par Marca.

"Incapables d'aller de l'avant"

"Cela ne sert à rien mais c'est vrai que cela influence la performance finale. En deuxième mi-temps, nous n'avons pas été capables d'aller de l'avant et les joueurs ne savaient pas où se placer sous la pression. C'est dommage que nous ne puissions pas célébrer notre première victoire [en Liga sous Barjuan]. Cela aurait été un grand succès pour moi. Nous devons conserver la [performance] de la première mi-temps où nous avons été courageux devant et avons joué une ligne défensive haute qui n'a pas permis à l'adversaire de trouver des espaces. Et ensuite étudier ce qui s'est passé en deuxième mi-temps pour en tirer des leçons et trouver des solutions", a-t-il dit.