Barça : Sergi Roberto prône l’union sacrée

Après avoir été menés au bord de l'élimination en Ligue des Champions par l'Inter, les Blaugrana se sont inclinés lors du Clasico et se retrouvent ainsi à trois points de leur rival, le Real Madrid, en Liga. A l'issue du match, Xavi Hernandez a déclaré à la presse que Barcelone ne méritait pas de perdre et Jules Koundé a clairement indiqué que son équipe n'avait pas fait un si mauvais match.

"Une totale confiance en cette équipe"

Pendant ce temps, le vice-capitaine Sergi Roberto a expliqué à Mundo Deportivo qu'il s'agissait de se rassembler et de se relever très vite. "Le football fonctionne plus sur la dynamique que sur le jeu en de nombreuses occasions et en ce moment nous sommes dans une dynamique négative. Nous avons une autre finale jeudi et nous devons aller chercher les trois points et tout le monde doit être uni. Les supporters, l'équipe et le club. Nous étions leaders du championnat et nous n'avons pas besoin de tout brûler, j'ai une confiance totale dans cette équipe. Nous n'étions pas assez forts dans les deux domaines. Lorsque nous avions le plus de chances d'égaliser, nous avons dû faire face à un penalty contre nous et il était impossible de revenir."