Barça: Semedo de retour à l'entraînement 

Nelson Semedo est de retour sur les terrains. Le latéral droit du FC Barcelone a repris l'entraînement collectif avec ses coéquipiers ce jeudi, comme le démontrent les photos publiées sur le compte Twitter du club.

Pour rappel, l'international portugais était sorti de l'hôpital lundi après avoir été victime d'une commotion cérébrale lors de la 38e et dernière journée de Liga, dimanche dernier, à l'occasion de la rencontre qui opposait Eibar aux Catalans (2-2).

De bon augure pour les Blaugranas, qui retrouveront Valence, ce samedi (21h) en finale de la Coupe du Roi.

⚽ The squad continued their Copa del Rey preparations this morning at the Ciutat Esportiva

#ForçaBarçapic.twitter.com/EZzMhdy5hp