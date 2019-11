Barça: Sans Dembélé à Levante

Alors qu’il a purgé son dernier match de suspension mardi dernier face à Valladolid, Ousmane Dembélé n’a pourtant pas été retenu par Ernesto Valverde pour le déplacement du FC Barcelone à Levante samedi après-midi (16h).

Même s’il a repris l’entrainement après une énième blessure, Samuel Umtiti n’y sera pas non plus. Il y aura donc seulement trois représentants tricolores dans le groupe catalan: Antoine Griezmann, Clément Lenglet et Jean-Clair Todibo.