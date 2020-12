Barça : Ronald Koeman fait une promesse solennelle

"Nous seront à notre place". Opposé au leader de la Liga mercredi soir, le Barça a signé une belle prestation et une très belle première période pour s'imposer face à la Real Sociedad. de quoi insuffler de la confiance dans les rangs Blaugrana et dans l'esprit de l'entraîneur. "Avec cette attitude et cette intensité, nous serons là où nous devons être", a ainsi tonné Koeman après le match. «[C'était] sûrement la meilleure première période[de la saison]. Nous étions bons avec le ballon et nous avons bien appuyé au pressing. Lors de la seconde mi-temps, La Real a joué un très bon match. C'était un affrontement de haut niveau avec beaucoup d'intensité", s'est encore félicité le coach batave.

"Impossible de contrôler tout le match"

Dominé lors du second acte, le Barça a subi les assauts d'Alexander Isak et consorts, mais a fait le dos rond et a su protéger son avance. "Vous ne pouvez pas contrôler un match pendant 90 minutes, a expliqué Koeman. La résistance de l'équipe a été impressionnante. Nous méritions de gagner pour notre attitude." Cette victoire a propulsé le Barça à la cinquième place du classement, avec six succès en 12 matchs et à six points de l'Atletico Madrid, de la Sociedad et du Real Madrid. La prochaine sortie de l'équipe catalane est un match à domicile contre Valence, prévu samedi.