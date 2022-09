Face au Viktoria Plzen mercredi soir, l'ambiance était au rendez-vous au Camp Nou et le club était presque méconnaissable par rapport à la saison dernière. Malgré une large victoire, il y a eu quelques signes de relâchement défensif de la part de Barcelone, ce qui pourrait inquiéter Xavi Hernandez. La seule autre note négative a été le retrait de Sergi Roberto à la mi-temps en raison d'un problème à la cuisse. S'adressant à AS après le match, le défenseur a toutefois déclaré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter.

Sergi Roberto se défend

"J'ai ressenti une gêne à l'adducteur, mais on m'a dit que ce n'était pas grave. Demain, nous l'examinerons mais ce n'est pas inquiétant". Roberto a été blessé pendant presque toute la saison dernière et en son absence, certains se sont interrogés sur son utilité pour une équipe qui cherche à tourner la page cette saison. Il a abordé la question lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet.



"J'ai toujours été professionnel, en faisant passer le club et l'équipe en premier. Au final, des choses sont sorties qui ne sont pas vraies. Je m'en suis tenu à l'écart, je respecte l'opinion des gens. C'est un club qui a beaucoup de responsabilités. Je suis toujours là pour ajouter ce dont le coach ou le club a besoin. L'année dernière a été très difficile pour moi avec l'opération. Je suis ici pour travailler, rendre la confiance et je suis très excité pour cette saison. Les fans sont impatients de me voir."