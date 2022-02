Les négociations entre le Barça et Sergi Roberto, qui se remet d'une blessure à la jambe droite, ont débuté au début de la saison et le FC Barcelone devait rencontrer le joueur de 30 ans après les vacances de Noël. Cependant, Sergi Roberto continue d'attendre et les dirigeants Blaugrana vont informer le joueur et son agent quand ils seront prêts à faire une offre officielle. Le contrat de Sergi Roberto se termine le 30 juin, il est donc frustré par les retards, même si l'entraîneur Xavi Hernandez dit qu'il serait heureux de garder l'Espagnol.

Des négociations en suspens ?

Le FC Barcelone donne la priorité aux joueurs dont le contrat se termine après cette année mais qui souhaitent renouveler leur bail actuel. En raison des problèmes financiers actuels du club, Sergi Roberto devrait quoi qu'il arrive subir une baisse de salaire.