Barça-Real, une rivalité en cinq dates

25 octobre 1953 : Real Madrid-FC Barcelone (5-0)



Ce 44e Clasico de l’histoire en Liga est très symbolique. Car l’homme du match se nomme Alfredo Di Stefano, un attaquant argentin qui a fait l’objet d’une lutte acharnée entre les deux clubs pour arracher sa signature. Di Stefano marquera deux fois lors de cette large victoire face au Barça (5-0), et finira, avec 27 réalisations, meilleur buteur d’une saison 1956-1954 qui voit le Real remporter son premier titre de champion d’Espagne en 21 ans.

17 février 1974 : Real Madrid-FC Barcelone (0-5)



En 1974, Johan Cruyff, débarqué au Barça quelques mois plus tôt, va livrer un véritable récital pour ce Clasico disputé dans l’antre du rival historique. Le Néerlandais, qui allait s’adjuger son troisième et dernier Ballon d’Or à la fin de l’année, marque une fois et est à l’origine de trois autres buts lors de cette démonstration des Catalans (0-5), sacrés au final en Liga. Ce qu’ils n’avaient plus réussi à faire depuis 1960.

24 novembre 2002 : FC Barcelone-Real Madrid (0-0)



Ancien capitaine du Barça, Luis Figo, transféré au Real à l’été 2000, dispute son deuxième match au Camp Nou depuis son départ. Et le Portugais va être copieusement insulté par ses ex-supporters, qui lui jettent toutes sortes d’objets lorsqu’il vient tirer les corners : pièces, couteaux, verres de whisky et surtout une tête de cochon, qui symbolisera à tout jamais ce match du 24 novembre 2002, et la haine vouée à Figo par les fans catalans.

17 août 2011 : FC Barcelone-Real Madrid (3-2)



Là-aussi, ce Clasico sous haute tension restera marquée par une image symbolique : celle de José Mourinho mettant son doigt dans l’œil du regretté Tito Vilanova, alors adjoint de Pep Guardiola, lors d’une fin de match très tendue. Car ce match retour de la Supercoupe d’Espagne, remporté par le Barça (3-2, aller 2-2), se termine par trois expulsions (David Villa côté Barcelone, Marcelo et Özil pour le club madrilène) et, donc, ce geste incroyable de l’entraîneur merengue.

16 août 2017 : Real Madrid-FC Barcelone (2-0)

C’est la dernière victoire du Real Madrid face au FC Barcelone. Trois jours plus tôt, la troupe de Zinedine Zidane a brillé au Camp Nou, s’imposant 3-1 lors de la première manche de cette Supercoupe d’Espagne. Cristiano Ronaldo avait inscrit son 17eme et avant-dernier but face au Barça, avant de se faire expulser quelque peu sévèrement. Le Portugais, parti à la Juve l’année suivante, reste le deuxième meilleur de l’histoire du Clasico, à égalité avec Di Stefano et derrière Lionel Messi (26 buts toutes compétitions confondues).

