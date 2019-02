Barça-Real : Pas de pacte de non-agression pour les transferts

Le Barça reçoit le Real Madrid ce mercredi en demi-finale aller de la Coupe d'Espagne (21h beIN SPORTS). Un duel direct très attendu qui a généré beaucoup de questions quant aux effectifs des deux camps. Et lors d'une interview, Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, n'a pas caché qu'il n'aurait aucun mal à engager un joueur du Real Madrid. Avec évidemment un sous-entendu très fort pour Isco en mal de temps de jeu et clairement sur le départ... "Si l’entraîneur demande un joueur et qu’il veut quitter Madrid, bien sûr qu’on l’engagerait. Mais ce n’est pas arrivé depuis que je suis aux commandes. Il n’y a pas de pacte de non-agression, chacun essaye de faire en sorte que son équipe soit la plus compétitive", a-t-il répondu pour la radio espagnole Cope.