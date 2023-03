Barça - Real Madrid : Florentino Perez ne devrait pas assister au clasico

La situation semble plus que tendu en interne entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Selon El Mundo, le président du Real Madrid jugerait trop risqué un déplacement au Camp Nou pour le clasico. Ravivé depuis les révélations sur l'affaire Negreira, les tensions entre les deux principaux clubs espagnols ne cesse de monter aux fils des semaines.

Le Real Madrid partie civile dans l'affaire

Alors que le FC Barcelone clame encore et toujours son innocence dans l'affaire des versements suspects à la société de José Maria Enriquez, les dirigeants de Madrid mènent une lutte acharnée pour tirer au clair cette affaire. "Le Real Madrid exprime sa profonde inquiétude quant à la gravité des faits et réitère son entière confiance dans l'action de la justice", avait déclaré dans un communiqué le président du Real Madrid. Symbole du climat glacial entre la direction des deux clubs, le traditionnel déjeuner d'avant match entre Joan Laporta et Florentino Perez a été annulé.

Depuis plusieurs semaines, un scandale autour de l'arbitrage sème le chaos en Catalogne. Une enquête est actuellement en cours pour tirer au clair des versements d'argents suspects entre le FC Barcelone et José Maria Enriquez, ancien dirigeant de l'arbitrage espagnol. Sur une période de 2001 à 2018, le Barça aurait versé plus de 6 millions d'euros à la société de ce dernier pour conseiller le club en matière d'arbitrage.