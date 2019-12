Sur le terrain

Le classement et les chiffres parlent d'eux-mêmes : 35 points partout, à égalité à la première place de Liga, 43 buts marqués et 20 encaissés pour le FC Barcelone, 33 marqués et 12 encaissés pour le Real Madrid.



Oui, l'attaque barcelonaise fait un peu plus peur que celle du Real, puisque celle-ci - en l'absence d'Eden Hazard - se résume à un homme en feu : Karim Benzema. Mais sa défense n'offre pas forcément plus de garanties, comme l'a montré le nul 2-2 à la Real Sociedad. Toutefois l'arrière-garde madrilène, sur son but encaissé à Valence, n'a pas non plus été exempte de tout reproche. Difficile de donner un avantage aussi au niveau du gardien, Marc-André ter Stegen alternant coups de génie et quelques bourdes. La dynamique est à l'avantage du Real, avec ce nul arraché à la 95eme minute à Valence (1-1). L'infirmerie moins, avec Marcelo également absent du côté des Merengue. Mais si Zinedine Zidane a laissé Casemiro sur le banc, et même s'il s'en est défendu en conférence de presse, c'est évidemment en vue du Clasico.

Hors du terrain

Et si la clé de ce Barça - Real, comme assez souvent finalement, résidait dans l'arbitrage ? La violente montée au créneau de Josep Maria Bartomeu, après le penalty refusé à Piqué en fin de rencontre à Saint-Sébastien, n'était bien sûr pas anodine avant la réception du Real.En effet, le président du Barça voudrait tout simplement porter réclamation auprès de la Fédération espagnole, d'après les informations relayées par Sport après le match. Sergio Busquets, qui a concédé un penalty pour un accrochage du même genre en première période, parle d'une « vraie polémique » : « Il y a beaucoup d'actions de ce type dans la surface, et il y avait plus faute sur l'action de Piqué que sur la mienne... La VAR aurait dû revoir ça. » L'arbitre, mercredi au Camp Nou, sera M. Hernandez, qui a déjà dirigé quatre Clasicos. La semaine dernière, il avait été critiqué par le Real Madrid, Marca rapportant plusieurs faits de jeu défavorables lors de ces quatre matchs. Tiens, tiens...