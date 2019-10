Barça-Rakitic: "Je suis au Barça pour jouer"

Poussé vers la sortie tout au long de l'été, Ivan Rakitic ne joue que très peu cette saison. Avec 5 matches et 157 minutes, le milieu de terrain du Barça subit de plein fouet l'arrivée de Frenkie de Jong. Mais le Croate, actuellement en sélection, ne veut pas lâcher.

"Je vais faire tout mon possible pour essayer de changer la situation. Il me reste deux ans de contrat et il n'y a pas de meilleur endroit pour jouer que Barcelone, le meilleur club du monde. Mais j'ai besoin de jouer et pas seulement de profiter des balades dans la ville et à la plage", a-t-il expliqué en conférence de presse.