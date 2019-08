Carles Puyol restera comme l'un des symboles du Barça et de l'équipe d'Espagne. Un défenseur central que le Real Madrid aurait bien aimé recruter comme il l'a lui-même avoué en affirmant avoir été contacté deux fois par les Merengue. "La première fois que le Real m'a appelé c'était la saison après Figo (passé du Barça au Real) et la deuxième fois c'était quand Camacho avait signé au Real Madrid, il nous voulait tous les deux avec Ronaldinho. J'ai dit non les deux fois", a-t-il plaidé pour TV3.