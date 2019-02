Barça: Prolongation enfin en vue pour Jordi Alba

Une affirmation du président Bartomeu avant un démenti de Jordi Alba. La prolongation du latéral gauche international espagnol traîne en longueur. Elle est surtout sujette à critiques. Mais cette fois, selon le Mundo Deportivo, un accord aurait bel et bien été trouvé sur la durée du contrat qui représentait le point de discorde. Les agents du joueur et le club seraient en effet d'accord pour un contrat allant jusqu'en 2024. Le club a donc fait un réel effort puisque la première proposition prévoyait un contrat jusqu'en 2022. Tout n'est pas encore bouclé mais cela ne devrait plus tarder.