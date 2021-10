Barça : plus grave que prévu pour Aguero ?

Sergio Aguero restera sous l'œil attentif des professionnels de la santé au cours des prochains jours après avoir été victime d'une alerte cardiaque contre Alaves samedi soir. L'Argentin, après un duel face au défenseur Victor Laguardia, a ressenti une douleur à la poitrine et a dû quitter le terrain en première mi-temps. L'ancien attaquant de Manchester City a été transporté à l'hôpital en ambulance pour y subir des examens médicaux immédiats. Il devra maintenant subir un examen cardiaque complet pour découvrir l'étendue du problème.

Une arythmie pour Aguero ?

Le malaise que le joueur a ressenti hier au Camp Nou n'est pas commun pour un footballeur et il ne pourra donc pas reprendre l'action tant que sa sécurité ne sera pas garantie. Sport rapporte que les médecins ont découvert une arythmie, dont le joueur aurait déjà souffert auparavant. Le joueur de 33 ans, qui revient tout juste de blessure, n'a joué que cinq fois cette saison et a marqué un but, contre le Real Madrid.