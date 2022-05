Barça : Plus de 400 000 euros pour un maillot de Messi

Sa carrière n’est pas totalement terminée mais Lionel Messi commence à se conjuguer au passé. Il y a cinq ans, l’attaquant argentin a inscrit son 500e but sous les couleurs du FC Barcelone à l’occasion d’un « Clasico ».



L’événement était d’importance d’autant que « La Pulga » avait marqué le but décisif, celui de la victoire en terre ennemie. Ce 23 avril 2017, les Catalans s’étaient imposés 3-2 sur le terrain du Real Madrid.



Le maillot de Lionel Messi porté ce jour-là est parti pour un peu plus de 427 000 euros à l’occasion d’une vente aux enchères, indiquent les médias espagnols. L’heureux et riche élu se fait appeler anishfutbol sur les réseaux sociaux.



Sur son compte Instagram, on y voit Messi brandir la tunique du Barça devant le public du Santiago-Bernabeu. Nabil Fékir, avec l’OL, avait osé la même provocation à Saint-Etienne en novembre de la même année.