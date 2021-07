Le FC Barcelone a désespérément besoin de se débarrasser de plusieurs joueurs de son effectif cet été et, plus important encore, de libérer de la masse salariale, selon une information issue des médias ibériques. Le club cherche donc à céder un certain nombre de joueurs lors de ce mercato et Miralem Pjanic en fait partie. Les Blaugrana ont déjà prêté Trincao aux Wolves et les responsables du Camp Nou aimeraient que Pjanic parte également, un an seulement après son arrivée.



Selon Mundo Deportivo, Pjanic a été informé mardi dernier qu'il pouvait quitter le club. Le Bosniaque n'est pas dans les plans de Ronald Koeman pour la saison à venir. Un départ de Pjanic libérerait, toujours selon le quotidien sportif catalan, environ huit millions d'euros de salaire. Bien que le club ait fait la proposition auprès de l'ancien Lyonnais, MARCA affirme que le joueur n'a pas encore accepté l'offre et son intention pour le moment est de rester au club.