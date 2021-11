Pjanic est actuellement prêté au Besiktas, où il a connu un bon début de saison avant de souffrir de blessures. Le joueur de 31 ans a rejoint le Barça en 2020 dans le cadre d'un échange avec Arthur Melo, et il n'a fait que 19 apparitions après son transfert. Le Bosnien a été mis au ban sous Ronald Koeman sans raison, ce qui a conduit à un prêt tardif dans la fenêtre de janvier.

Pjanic espère avec le retour de Xavi

Mais selon Mundo Deportivo, Pjanic aurait de nouveau l'espoir d'un avenir à Barcelone. Pjanic est un grand fan de Xavi et pense qu'il pourrait avoir une chance plus équitable d'impressionner après la fin de son prêt. Xavi a promis de faire jouer les joueurs en fonction de leur mérite et rien d'autre, et Pjanic serait ravi de l'entendre. En plus, Xavi aura beaucoup plus son mot à dire sur les opérations de recrutement que Koeman, donc il pourrait bien y avoir un nouvel espoir pour Pjanic s'il revient effectivement au Camp Nou.