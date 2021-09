Gerard Piqué a profité de ses quelques jours de repos pour se rendre en Cantabrie avec sa famille. Mais après avoir été photographié en train de surfer pendant ses vacances par le média Diario Montanes, le camp de Piqué a tenté d'empêcher la publication des photos incriminantes, car le défenseur du Barça est censé se remettre d'une blessure et n'est pas censé pratiquer d'activité physique. Le défenseur du FC Barcelone était, selon le journal espagnol, avec sa femme Shakira, leurs enfants et un grand groupe de personnes.

Piqué voulait faire interdire les photos

Shakira avait déjà partagé des photos des enfants pratiquant le surf, mais elle n'avait pas précisé le lieu. Piqué est sorti prématurément à San Mames face à l'Athletic Bilbao et a manqué le match contre Getafe. Le FC Barcelone n'a pas encore confirmé la durée de son indisponibilité. Ronald Koeman avait donné à ses joueurs quatre jours de repos de jeudi à dimanche, ils reprendront donc l'entraînement lundi.