Barça: Piqué prend la défense de Valverde

Seulement sixième en Liga et auteur d’un match nul 0-0 sur la pelouse de Dortmund lors de la première journée en Ligue des champions, le Barça a difficilement battu Villarreal au Camp Nou mardi soir (victoire 2-1). Une victoire qui n’enlève pas les doutes émis sur son entraîneur Ernesto Valverde. Au micro de As, après la rencontre face à Villarreal, Piqué a défendu le technicien catalan:

"Il y a très peu de mémoire avec Valverde, puisque peu d’entraîneurs ont gagné deux Liga et une coupe sur leurs deux premières saisons. Les éliminations en Ligue des champions le pénalisent beaucoup, mais nous avons déjà dit que la faute de ces éliminations revenait aux joueurs. Il a beaucoup d’expérience et je ne pense pas que ça le préoccupe. Les plus anciens d’entre nous allons aider pour aller de l’avant. Samedi prochain, nous aurons un match très compliqué à Getafe et il est maintenant temps de gagner à l’extérieur."