Barça : Piqué ne ménage pas Bartomeu !

Josep Bartomeu a démissionné de son poste de président du FC Barcelone il y a un an, après que des Socios mécontents du club aient recueilli un nombre suffisant de signatures pour procéder à un vote de défiance. Et le défenseur emblématique du Barça Gerard Piqué ne le ménage pas. "Je ne peux pas dire s'il est le pire président", a déclaré Piqué à l'émission humoristique "La Sotana". "De ce que j'ai vécu, il doit être tout en haut de la liste. Nous sommes tous coupables, mais il est vrai que le club n'est pas allé là où tous les Catalans le souhaitent. Maintenant, je suis plein d'espoir. Les cinq ou dix prochaines années seront très bonnes pour Barcelone".

Piqué a confiance en Koeman

Piqué a ensuite soutenu l'entraîneur Ronald Koeman après la décision de Joan Laporta de garder le Néerlandais sur le banc de touche pour la campagne 2021/22. "Joan [Laporta] avait besoin de plus de temps pour réfléchir et a fini par choisir Koeman", a déclaré Piqué. "Maintenant, il est l'entraîneur idéal". Le défenseur central du FC Barcelone a confirmé qu'il avait accepté un ajustement salarial et a expliqué ce qui a changé dans son contrat. "J'ai renoncé à une partie du salaire", a noté Piqué. "Mon contrat se terminait cette année mais si je jouais un nombre X de matchs, il serait renouvelé dans les mêmes conditions".