Gerard Piqué n'a pas encore retrouvé une forme optimale. Son objectif principal est maintenant de récupérer complètement de ses problèmes de pubis et d'adducteurs dont il souffre depuis la saison dernière, et pour y parvenir le défenseur suit un plan personnalisé. L'importance des matchs de préparation de la dernière saison ne lui a pas permis de se reposer et de récupérer correctement de ses pépins physiques.

Piqué encore blessé

Bien qu'il ait travaillé dur pendant l'été, ces blessures n'ont pas disparu et il les traite maintenant avec un entraîneur spécial en salle de sport dans le but de revenir sur le terrain le plus rapidement possible. Piqué veut être en pleine forme pour la tournée du Barça aux États-Unis, qui commence le 18 juillet. L'objectif est qu'il puisse s'entraîner la semaine prochaine avec le reste de l'équipe, mais cela dépendra de son état de santé. Il travaille dur pour bien récupérer, car la saison à venir sera cruciale et il voudra être à la hauteur.