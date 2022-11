Les comparaisons sont inévitables. Ni l'un ni l'autre n'est doté d'une grande vitesse ou d'une stature imposante, mais tous deux possèdent une capacité étonnante non seulement à conserver le ballon, mais aussi à battre un joueur en un contre un.

Iniesta, l'idole de Pedri

Andres Iniesta et Pedri seront probablement comparés pendant un certain temps encore. Le premier cité est l'un des plus grands milieux de terrain que l'Espagne ait produit, le meilleur même pour certains, c'est donc une lourde pression sur les épaules de l'adolescent. Marca lui a demandé comment il gérait cette comparaison. "Dans le monde du football, il y a toujours des comparaisons et chaque fois qu'un nouveau joueur émerge, on essaie de le comparer, mais je dois faire ma propre carrière. Iniesta est un joueur incroyable et je fais attention à son jeu dans de nombreux aspects, mais je sais que je dois être Pedri."



On lui a également demandé s'il avait parlé à son illustre prédécesseur, qui joue actuellement pour le Vissel Kobe au Japon. "Oui, j'ai parlé avec lui. En personne, je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, mais sur Instagram nous avons parlé plusieurs fois. Quand j'ai eu les blessures, il m'a écrit pour me dire de rester calme et de bien récupérer." Pedri a par la suite révélé la meilleure leçon qu'il avait reçue de la part de son aîné. "Prendre soin de moi et ne pas prêter attention aux gens, qui essaient toujours de se comparer. Parfois, les gens vous mettent dans des situations difficiles, et vous devez rester calme et profiter du football."