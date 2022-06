Xavi Hernandez a déjà informé le défenseur central qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'équipe première la saison prochaine et il semble presque certain qu'il se dirigera vers de nouveaux horizons. Valence et le club allemand d'Hoffenheim sont les deux destinations les plus probables. Barcelone veut une indemnité de transfert d'au moins 5 millions d'euros pour le jeune joueur.

Deux clubs veulent Mingueza

Mingueza, 23 ans, a fait toute sa carrière à Barcelone après être né et avoir grandi dans la ville catalane de Santa Perpetua de Mogoda. Il a fait ses débuts en équipe première sous la direction de Ronald Koeman en novembre 2020 et a depuis fait 66 apparitions. Mingueza a marqué deux buts et délivré cinq passes décisives pour le club de son enfance. Mais depuis que Xavi l'a pris en charge, ses opportunités ont été limitées. Un transfert semble être la meilleure chose à faire.