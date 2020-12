Barça : Messi sanctionné pour son hommage à Maradona

"L'action doit faire l'objet d'une sanction"



Les célébrations mémorables de #Messi (5/5)

L'hommage à Maradona 🇦🇷🔟 pic.twitter.com/8QJLacjJ3W



— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) December 1, 2020

"C'est un fait incontestable qu'il a enlevé son maillot pour célébrer un but. D'un autre côté, et même si la raison louable de retirer son maillot est évidente, en hommage à la mort de Diego Armando Maradona, la vérité est que l'article 91 du Code Disciplinaire en vigueur n'établit aucun motif d'exonération de responsabilité découlant du retrait du maillot, il précise au contraire que le fait de soulever le maillot à l'occasion de la célébration d'un but sera punissable, quel que soit le contenu de la légende ou la raison de l'action. Par conséquent, l'action doit faire l'objet d'une sanction. "

Dimanche au Camp Nou, le Barça a facilement disposé d'Osasuna (4-0) grâce à des réalisations de Martin Braithwaite, Antoine Griezmann, Philippe Coutinho et Lionel Messi. Ce dernier avait rendu un hommage émouvant à Diego Armandao Maradona, décédé mercredi dernier des suites d'un arrêt cardiaque à l'âge de 60 ans.Lors de la 73ème minute de jeu, en célébrant son but, Messi avait retiré son maillot afin d'exposer celui de Newell’s, l’ancien club du Pibe de Oro et ex équipe du numéro 10 du Barça. Par ce geste, il risquait une sanction - outre le carton jaune reçu dimanche - et ce mercredi elle a été officialisée par le comité de compétition espagnol. Messi devra payer 600 euros d’amende ; pour le Barça, le montant est de l'ordre de 180 euros.Si Barcelone a justifié que le geste de Messi avait été motivé par des circonstances exceptionnelles (le décès de Maradona), le comité de compétition espagnol a exposé un point de vue différent.Logiquement, le Barça devrait faire appel.