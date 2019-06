Barça: Messi révèle qu'un de ses fils célèbre les buts du... Real Madrid !

L'anecdote est croustillante. Et évidemment inattendue. Dans une longue interview pour TyC Sports, Lionel Messi évoque le rapport de ses fils au football. Et le plus petit, Mateo, semble beaucoup aimer le football et chambrer son père et son frère en même temps. "On jouait à la maison et il me disait: «Je suis de Liverpool, comme ça je vous bats. Avec Valence aussi…», explique Messi. Devant la télé, il crie pour les buts du Real pour énerver son frère. Donc, ça en fait un supporter du Real !" Le tout avec une oeillade vers son frère pour bien insister, ça promet de chaudes ambiances les soirs de matches chez les Messi.

