Barça: Messi poursuit sa préparation

Blessé au mollet il y a deux semaines, Lionel Messi poursuit, de son côté, son programme de reprise. Il a travaillé son explosivité mercredi sur du sable, au centre d’entraînement du FC Barcelone.

Forfait pour la reprise, vendredi dernier, à Bilbao (1-0), le gaucher argentin reste incertain pour la réception du Betis, dimanche (21h).

Ernesto Valverde est déjà privé de Luis Suarez et Ousmane Dembélé pour cette première rencontre au Camp Nou.

Leo Messi is almost back Check out the next phase of his recovery ⚽️ pic.twitter.com/BEyujAtqGU