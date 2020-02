Le Barcelonais Lionel Messi, auteur d'un quadruplé face à Eibar, n'est plus qu'à 17 buts de battre un record de Pelé. La légende brésilienne, qui connaît actuellement quelques problèmes de santé, détient toujours le record de buts avec 643 réalisations inscrites en carrière. Leo Messi le talonne avec 626 unités.

Messi menace un record de 46 ans de Pelé

Pelé a a marqué 643 buts en 656 apparitions au cours de ses 19 saisons à Santos. Messi a, de son côté, inscrit la bagatelle de 626 buts en 715 matchs. Soit une moyenne de 0,87 buts par match. 436 en Liga, 114 en Ligue des champions, 53 en Copa del Rey, 14 en Super Coupe d'Espagne, 5 en Coupe du monde des clubs et 3 en Super Coupe d'Europe. Messi peut-il détrôner le Roi Pelé et le détrousser d'un record vieux de 46 ans d'ici la fin de la saison ? Nous le saurons bientôt.