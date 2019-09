Barça: Messi impressionné par Ansu Fati

Lionel Messi a reçu le prix The Best ce lundi. En marge de ce trophée, l'Argentin est revenu sur le début de saison de son équipe. Un Barça certes en difficultés mais avec une jeune pousse, Ansu Fati, qui a crevé l'écran.

"Il m'a impressionné dès le premier jour à l'entraînement, il avait retenu mon attention. Mais il ne faut pas lui mettre de pression et de responsabilité. Il faut l'accompagner et que l'agitation autour de lui ne l'empêche pas de continuer à progresser. Il a les qualités pour devenir un joueur important", a-t-il plaidé en zone mixte, rapporte AS.