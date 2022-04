Le traumatisme lié au départ de Lionel Messi l’été dernier au PSG semble toujours vivace à Barcelone. Samedi, alors que la saison touche à sa fin, les journalistes suiveurs du club catalan ont encore évoqué devant Xavi le cas de l'attaquant argentin.



« Vous devez comprendre que nous sommes dans l'ère post- Messi , ce qui est déjà difficile en soi », a confié l’entraîneur du FC Barcelone, à la veille de la réception du Rayo Vallecano, en match en retard de la 21e journée du Championnat d’Espagne.



« Messi créait des situations pour que vous gagniez des matches et on doit avoir beaucoup de patience aujourd’hui. La saison prochaine, on doit se renforcer et être courageux », a jugé l’ex-milieu de terrain blaugrana et ancien coéquipier de « La Pulga ».