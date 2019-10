Barça: Messi face à sa victime préférée

Enfin débarrassé de ses petits pépins physiques, Lionel Messi devrait être titulaire contre le FC Séville, dimanche soir au Camp Nou, en clôture de la 8e journée de Liga. Une mauvaise nouvelle pour les Andalous, face auxquels l’attaquant argentin du FC Barcelone est généralement très inspiré.

Le quotidien AS rappelle ainsi que "La Pulga" a inscrit 36 buts en 37 matches disputés face aux Sévillans, avec un ratio d’un but toutes les… 61 minutes. Le club blanquirrojo est d’ailleurs la victime préférée du n°10 blaugrana, devant l’Atlético Madrid (29 buts), Valence (27) et le Real Madrid (26).