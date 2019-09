Barça: Messi et Dembélé à l’entraînement

Dimanche midi, Lionel Messi et Ousmane Dembélé ont participé à l’entraînement collectif du FC Barcelone au lendemain de la victoire au Camp Nou contre Valence (5-2).

"La Pulga" devrait bien faire son retour à la compétition contre Dortmund, mardi prochain en Ligue des champions. L’international français, qui se remet d’une nouvelle déchirure aux ischio-jambiers, ne devrait pas être opérationnel.

Ernesto Valverde donnera davantage de nouvelles de ses joueurs lors de son point presse lundi.

Leo Messi trained with the group and O. Dembélé worked for part of the session with the team pic.twitter.com/O1MF3DFntJ