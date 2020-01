Le championnat espagnol reprend ce samedi et parmi les affiches au programme il y aura un duel d’extrêmes entre l’Espanyol (20e) et le FC Barcelone (1e). En effet, cette saison, le derby de Catalogne opposera deux équipes aux dynamiques totalement opposées. Bien que déséquilibrée, la confrontation ne sera pas dépourvue d’enjeu. Il sera notamment intéressant de voir si Lionel Messi va attaquer la nouvelle décennie sur les mêmes bases que la précédente. La star argentine avait été le meilleur buteur au monde entre 2010 et 2020 et c’est un titre honorifique qu’il est déterminé à garder le plus longtemps possible même s’il sait qu’il y a peu de chances pour que sa carrière s’étire jusqu’à 2030.

Messi a marqué 32 buts de plus que Ronaldo sur la dernière décennie

Durant les dix dernières années, le quintuple Ballon d’Or a cumulé 522 buts en 521 rencontres. Personne n’a fait mieux. L’international albiceleste est même le seul à présenter une moyenne de buts supérieure à une unité par rencontre. A titre de comparaison, Cristiano Ronaldo, son grand rival, n’a trouvé le chemin des filets que 477 fois en 489 rencontres. Et dans ce classement, on retrouve successivement Robert Lewandowski (324 en 454 matches), Edinson Cavani (309 en 447) et Luis Suarez (303 en 445). Bien qu’âgé de 32 ans, le génie argentin est donc bien déterminé à maintenir la cadence pour rester devant tout ce beau monde. Et l’Espanyol pourrait bien être la première à l’apprendre ses dépens, surtout que l’autre équipe de Barcelone fait partie des victimes préférées de la Pulga (25 buts encaissés).