Barça : Marcos Alonso ravi

Le club a dû s'arranger pour que son contrat avec Chelsea soit résilié avant la date limite des transferts, afin de pouvoir le signer gratuitement. Cet accord est maintenant conclu, et Xavi a enfin le dynamique arrière latéral prêt à bombarder son flanc gauche pour son Barcelone new look.

Marcos Alonso ravi

Les propos d'Alonso sur le transfert montrent à quel point il était déterminé à le faire. "Maintenant, je suis enfin ici. Je suis très heureux et j'ai hâte de commencer. La seule équipe qui a toujours été dans ma tête était le Barça. C'est la prochaine étape de ma carrière et je suis impatient", a déclaré le latéral gauche dans des propos repris par Barca Universal. Le club a maintenant beaucoup de bonnes options au poste d'arrière gauche, du vétéran Jordi Alba au jeune Balde, avec Alonso apportant un style de jeu différent et un physique de type "Premier League" qui devrait aider le Barça à rivaliser d'une manière différente quand c'est nécessaire.