Alors que son transfert à la Juventus se complique, Luis Suarez peut se rassurer. S'il venait à rester au Barça, il serait considéré comme un membre normal de l'effectif et ne serait pas mis à l'écart comme l'a confié Ronald Koeman après la victoire 3-1 de Barcelone contre Gérone mercredi en amical. "'Suarez sera un membre de l'équipe s'il reste", a déclaré l'entraîneur de Barcelone au micro de TV3. «Je parlais à Luis ce matin. Nous attendrons de voir s'il y a une issue ou non. Nous respectons les contrats et, dès le premier jour, nous avons dit que s'il reste dans l'équipe, ce sera un joueur de plus."

"Coutinho a besoin de soutien"



Un autre joueur dont l'avenir au club a été incertain est Philippe Coutinho, qui est revenu au Barca après avoir passé la saison dernière en prêt au Bayern Munich. Le Brésilien a marqué contre Gérone et, bien que la presse l'envoie ailleurs, l'ancien joueur de Liverpool est disposé à rester avec les Catalans pour la saison à venir. "Il est de bonne humeur en ce moment, s'entraîne et joue bien", a déclaré Koeman à propos du Brésilien. "Il a une grande qualité. Nous devons garder à l'esprit qu'il a besoin du soutien de l'entraîneur et des supporters."