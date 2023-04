Barça : Lewandowski revient sur son départ du Bayern et avoue être heureux d'avoir quitté le club

Si le Bayern Munich semble avoir autant de mal cette année, c'est aussi et surtout car il a perdu l'une de ses principales armes offensives. Robert Lewandowski, qui s'éclate en Liga, est d'ailleurs revenu sur ce divorce compliqué avec le club dans lequel il était arrivé en 2014.

"C'est le business, j'en fais juste partie"

Interviewé par Sport Bild en marge de la demi-finale retour en Coupe du Roi contre le Real Madrid, l'attaquant du FC Barcelone a avoué être arrivé en fin de cycle en Bavière. "Bien sûr, j’aurais continué à aller travailler, mais plus par obligation, pas par joie. Je ne voulais pas ce sentiment, ça n’aurait été bon ni pour le club ni pour moi". Alors que le Polonais arrivait à la fin de son contrat du côté du Bayern, son départ a été plus que mouvementé, sa direction ne le souhaitant pas voir partir. Après deux saisons sous les ordres d'Hansi Flick, le passage à Julian Naggelsmann avait était aussi compliqué pour l'ancien buteur de Dortmund, les deux hommes ne s'appréciant guère. "Hansi (Flick) était entraîneur à Munich, j’ai vécu mon meilleur moment au Bayern. On a tout gagné, j’ai pu réaliser mon rêve de gagner la Ligue des champions. C’était une super époque. Avec lui, tout était super, nous avons montré de grandes performances et remporté des titres, et il est également parti à la fin. De mon point de vue, c’était un peu étrange, difficile à comprendre. Mais c’est le business, j’en fais juste partie."