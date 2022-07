Barça : Lewandowski ravi de son choix

Après la victoire dans le Clasico à Las Vegas, le Polonais semblait serein. Les Blaugrana ont battu le Real Madrid 1-0 et, bien que Lewandowski n'a pas été en mesure de débloquer son compteur but, il a démontré l'étendue de son immense talent durant les 45 minutes qu'il a jouées. S'adressant à ESPN après le match, le buteur a parlé du sentiment de bien-être ressenti depuis son arrivée au Barça. "Même si ce n'était qu'un match amical, un Clasico est un Clasico et c'est toujours différent et spécial, et nous sommes très heureux de la qualité et de l'intensité que nous avons montrées."

Lewandowski comme à la maison

"Nous attendons avec impatience le prochain match, le prochain entraînement, car on voit et on sent que quelque chose de bien va arriver." Il a également tenu à souligner l'accueil qui lui a été réservé par ses nouveaux collègues et semble s'intégrer parfaitement. "Je suis très excité d'être ici et de faire partie de cette équipe. Je n'ai pas l'impression d'être ici depuis quelques jours ou quelques semaines, j'ai l'impression d'être ici depuis quelques mois. C'est quelque chose d'incroyable pour moi, je me sens beaucoup soutenu par mes coéquipiers, et par le staff, j'apprécie beaucoup."