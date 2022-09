Robert Lewandowski est très content de ce qu’il a pu montrer durant ses premiers mois avec le FC Barcelone. Le Polonais a superbement entamé son parcours avec les Blaugrana avec 11 buts inscrits en huit matchs. Alors qu'il se trouvait avec l'équipe nationale polonaise pour les matchs de la Ligue des Nations contre les Pays-Bas et le Pays de Galles, il a eu le temps de revenir sur ses débuts en Espagne.

"Je me sens bien à Barcelone, mon adaptation a été très bonne", a déclaré Lewandowski aux médias locaux. "Je sais que le chemin jusqu'ici n'a pas été facile, mais maintenant, je suis à Barcelone, c'est là où je voulais être et c'est la chose la plus importante".

Lewandowski heureux de sa nouvelle vie à Barcelone

L’ancien du Bayern a aussi indiqué qu’il fait tout pour rapidement s’acclimater à son nouveau chez lui. "Je connais déjà quelques mots en espagnol, a-t-il indiqué. J'ai appris à demander de la nourriture dans un restaurant. Une nouvelle culture, de nouveaux lieux, de nouvelles villes, ce sont des choses que je pourrais apprendre après quelques semaines. Peut-être qu'avec le temps, je me suis rendu compte de ce que je pouvais apprendre, même inconsciemment".

"J'apprends comment un autre club fonctionne, comment il est géré. Ce sont des expériences nouvelles et intéressantes. Le fait de regarder tout cela change votre perspective. Avoir la chance d'être dans ce type de clubs est une valeur ajoutée, pas seulement pour les mois et les années à venir, mais pour la vie", a conclu Lewy.