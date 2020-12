Ronald Koeman chasserait quatre de ses joueurs cet hiver afin de financer les venues des cibles qu'il convoite selon les médias espagnols. Gini Wijnaldum, Eric Garcia et Memphis Depay sont suivis de longue date par un Barça en manque de liquidités avec la réduction des revenus suite à la pandémie de Covid-19. SPORT affirme ainsi que le coach batave a déjà dressé une liste de partants, comprenant Samuel Umtiti, Junior Firpo, Carles Alena et Riqui Puig.

Des transferts secs et des prêts au Barça

Le Français n'a pas réussi à se frayer un chemin dans les plans de Koeman cette saison malgré son retour de blessure, lui qui serait apprécié en Premier League. L'ancien défenseur du Betis, Firpo, serait suivi en Italie, lui qui n'a pas beaucoup joué sous Koeman. Alena et Puig devraient, eux, être prêtés. Puig serait d'ailleurs très apprécié du côté de l'AC Milan.