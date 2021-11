Xavi ne badinera pas avec la discipline



Il l’avait prévenu lors de sa conférence de presse d’intronisation : avec les joueurs, il fera preuve d’une exigence maximale. Et, force est de constater qu’il n’a pas menti. Ce mardi, à l’occasion de sa première séance d’entrainement,. Il leur a notamment reproché leur contre-performance lors du dernier match contre le Celta Vigo.Xavi n’était pas encore officiellement en charge du Barça le week-end dernier. Mais, cela ne l’a pas empêché d’être remonté par ce qu’il a vu. Et il ne s’est pas gêné pour le faire savoir. « Passer d'une avance de 0-3 à un nul 3-3 c’est inacceptable. Cela ne peut pas arriver », a-t-il déclaré à ses troupes, selon une information de Sport.Le successeur de Koeman veut un investissement total de son équipe. Et c’est pourquoi il a aussi mis en place quelques règles de conduite. Il a notamment décidé de réinstaurer les amendes qui ont disparu avec le départ de Luis Enrique en 2017. Les amendes seront exponentielles et augmenteront pour ceux qui accumuleront les retards à l'entraînement., dans le but de se préparer au mieux à l'entraînement et de laisser du temps pour des discussions individuelles. Enfin, les joueurs seront également tenus de manger à nouveau ensemble au centre de Sant Joan Despi, en suivant les directives énoncées par les nutritionnistes et le préparateur physique. Une autre habitude qui avait été mise de côté ces derniers temps au sein du club catalan.