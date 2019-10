Barça: Les états d’âme de Vidal

Barré par la concurrence féroce au FC Barcelone, Arturo Vidal joue un rôle de second couteau depuis le début de la saison. Frustré par son faible temps de jeu, le milieu de terrain chilien a vidé son sac au cours d’un entretien accordé au média El Mercurio.

"Je ne suis pas content, ni heureux, mais j’essaye d’inverser la tendance et gagner ma place de titulaire. J’ai beaucoup travaillé et j’ai été titulaire durant toute ma carrière. Cette fois, ce n’est pas le cas, mais je suis tranquille, je sais que ça va arriver. Je n’ai pas d’explication, mais il y a différentes façons de voir le football, de jouer, etc… Je ne suis pas content de cette situation, mais ce sont des choix de l’entraîneur. J’ai toujours eu le soutien de mes partenaires et mes entraîneurs m’ont toujours accordé leur confiance. Quand vous vivez ce qu’il m’arrive en ce moment, c’est difficile. Il faut tout donner", a déploré l’ancien Bavarois.