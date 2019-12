Barça : L'énorme bronca pour Griezmann à Madrid

"Griezmann, crève !", voilà l'un des chants anti-Grizou qui a été entonné par les fans de l'Atlético. Le ton est donné #ATMFCB #AtletiBarca pic.twitter.com/AAp2Mx5L0f

— Yohan Roblin (@yohanroblin) December 1, 2019



🎥 La plaque d'Antoine Griezmann salie à l'extérieur du Wanda Metroplitano. pic.twitter.com/PUrTl304oV

— Atlético de Madrid FR 🇨🇵 (@AtletiFrancia) December 1, 2019



Énorme bronca du Wanda-Metropolitano quand le speaker annonce Antoine Griezmann lors de la présentation du Barça, avant le coup d'envoi.

(Sound on ) pic.twitter.com/guzXvJj7xH

— Patxi_ve (@patxi_ve) December 1, 2019

Griezmann et son geste symbolique pour Simeone

Antoine Griezmann devait s’y attendre. Malgré cinq saisons à l’Atlético Madrid, il était prévu que son premier match sur la pelouse des Colchoneros avec le maillot du FC Barcelone ce dimanche soit accompagné d’un accueil tout particulier. Les supporters rojiblancos lui reprochent en effet la manière dont il a quitté le club, au bout d’un feuilleton qui a duré plus d’un an, entre faux-départ, prolongation juteuse à l’Atleti et volte-face pour finalement rejoindre Lionel Messi et compagnie. Ils ont montré leur mécontentement envers Griezmann de diverses manières.A tel point qu’il était difficile de distinguer la voix du speaker.Outre cette séquence, les supporters de l’Atlético ont entonné des chants menaçants à l’encontre du champion du monde. « Griezmann, crève ! », ont-ils par exemple lancé.A son arrivée au stade, Griezmann a toutefois affiché sa décontraction. Accompagné comme de coutume de son maté, il n’a même pas manqué d’avoir un petit geste pour la photo de Diego Simeone dans les couloirs du Wanda. Pas certain que ça suffise à réhabiliter son image auprès de l’Atlético.