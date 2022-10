Barça : Le message important de Xavi à Dembélé

L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, estime qu'Ousmane Dembélé n’est pas au top de ses capacités. Il est certain qu’il peut se montrer encore plus performant et utile à l’équipe.

Xavi demande de la régularité à Dembélé

Xavi a déclaré qu'il était satisfait de l'ancien rennais mais a appelé l'ailier tricolore à se montrer plus régulier dans ses performances. "Il a tellement de potentiel et nous sommes heureux de voir à quel point il a été professionnel depuis notre arrivée, a confié pour commencer le technicien catalan. Il fait la différence dans de nombreux matchs, mais il doit croire en lui et le faire beaucoup plus. Parce qu'il peut le faire".

Xavi a poursuivi : "Il doit le faire tous les jours parce qu'il le peut et à chaque match, il doit nous donner plus. Il est capable de faire la différence et il l'a montré. Physiquement, il est bon et il doit essayer d'autres choses parce que sa qualité est impressionnante."

Contre le Celta Vigo, dimanche soir, Ousmane Dembélé a enchainé un cinquième match sans but marqué et sans passe décisive offerte. Il avait pourtant entamé la saison par 6 gestes décisifs en autant de matches.