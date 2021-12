Le Real Betis a battu le FC Barcelone 1-0 au Camp Nou samedi après-midi en Liga, mettant ainsi fin à l'invincibilité de Xavi à la tête du club catalan. Juanmi a inscrit le but décisif à dix minutes de la fin du match, en concluant avec sang-froid après une pause fulgurante.

La belle dédicace de Piqué

Deux des plus grands personnages de la Liga étaient présents lors de ce match, bien qu'aucun n'ait débuté et qu'un seul soit entré sur le terrain. Gerard Piqué a été introduit en seconde période par le FC Barcelone, tandis que Joaquin n'a pas eu l'occasion de jouer.



Mais Joaquin a obtenu quelque chose, note AS. L'Andalou a posté une image sur Instagram après le match révélant que Piqué lui a donné son maillot, et vu que Joaquin va prendre sa retraite à la fin de la saison et que c'est probablement la dernière fois qu'il visite le Camp Nou en tant que footballeur actif, Piqué a fait en sorte d'inclure un message spécial pour son camarade vétéran : "Pour mon ami Joaquin ; tu es un p***** de génie. Félicitations pour l'ensemble de ta carrière".