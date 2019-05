Barça: Le club communique sur Dembélé

Blessé lors de la défaite du FC Barcelone sur le terrain du Celta (2-0), samedi en Liga, Ousmane Dembélé a passé des examens, dimanche matin, qui ont confirmé une blessure musculaire aux ischio-jambiers de la cuisse droite.

A deux jours de retrouver Liverpool en Ligue des champions, les Blaugranas ne donnent aucune autre précision concernant la nature de la blessure et la durée d’indisponibilité.

S’il s’agit bien déchirure des ischios, l’international français sera absent plusieurs semaines.

[LATEST NEWS❗] Tests have confirmed that Ousmane Dembélé has an injury to the right femoral biceps hamstring muscle. The evolution of the injury will condition his availability pic.twitter.com/rLi67i0vuF