Barça: le beau message de Lionel Messi après le départ de Sergio Busquets

Ces deux-là se connaissent très bien. Lors de sa carrière, personne n'a disputé plus de minutes aux côtés de Lionel Messi que Sergio Busquets (567 matchs). Alors forcément quand ce dernier quitte son club de toujours, la star argentine a pris sa plume pour faire ses adieux à son ancien coéquipier.

Le joueur n'a pas encore annoncé sa nouvelle destination

C'est sur son compte Instagram que Lionel Messi a rendu hommage au mythique milieu défensif du Barça. "Sur le terrain toujours avec le 5 mais en réalité comme joueur et comme personne tu es un 10, Busi. Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle étape et toujours, à toi et à toute ta famille. Merci pour ce que tu as fait sur et en dehors du terrain, a poursuivi La Pulga. Il y a eu tant de moments que nous avons passés ensemble, beaucoup de bons et quelques compliqués aussi... Ils resteront pour toujours !". Pour le moment, Sergio Busquets n'a pas encore indiqué sa nouvelle destination, même si des pistes du côté de l'Arabie saoudite et des États-Unis sont évoquées.