Lionel Messi a quitté le Barça le mois dernier pour rejoindre le PSG. Après son départ, c’est le jeune Ansu Fati qui a récupéré le maillot numéro 10. Cet honneur aurait cependant pu revenir à Sergio Aguero, la nouvelle recrue blaugrana. La proposition a bien été soumise à El Kun, mais il l’a déclinée. Dans un entretien à Radio Catalunya, il a expliqué pourquoi. "Je n'ai pas pris les 10 de Leo par respect pour lui, c'est un code d'amitié", a-t-il indiqué.



Aguero prêt à accepter un statut de remplaçant



On disait d’Aguero qu’il était malheureux et abattu après le départ de son ami, à deux doigts même de filer, lui aussi, sous d’autres cieux. Ce n’est pas le cas. L’ancien attaquant de Manchester City a hâte d’entamer son aventure du côté du Camp Nou. « Je vais bien. Il n'y a aucune prévision de quand je serai de retour, mais j'avance et je peux peut-être raccourcir le processus de récupération de quelques semaines », a affirmé l’international albiceleste.



Sans son nouveau transfuge, le Barça tourne bien en ce moment puisqu’il a glané 7 points sur les 9 premiers distribués en Liga. Memphis Depay donne satisfaction et Koeman est même allé chercher un nouvel attaquant, en l’occurrence Luuk De Jong. Face à cette situation, Aguero peut avoir des inquiétudes. L’intéressé reste pourtant très serein et surtout réaliste par rapport à l’endroit où il vient d’atterrir : « Pour être titulaire, il faut être bon et convaincre l'entraîneur. Personnellement, je pense que personne n'a sa place assurée, et si vous vous détendez, c'est pire (…) Il est direct et il vous dit ce qu'il pense. Il explique toujours les choses au joueur. C'est très bien. »