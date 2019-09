Barça: Le 3e maillot dévoilé

A quelques jours du début de la Ligue des champions, le FC Barcelone a dévoilé son 3e maillot, de couleur turquoise.

La nouvelle tunique rend hommage à la victoire en Coupe des coupes contre le PSG en 97 (1-0), avec Pep Guardiola, Luís Figo et Ronaldo dans l’équipe. L'attaquant brésilien avait marqué 47 buts cette saison-là...

Les Blaugranas étrenneront cette nouvelle tenue mardi prochain contre Dortmund.

The third kit is here!

What do you think? pic.twitter.com/EqUZjeG82r